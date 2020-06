Atalanta, Muriel da record: è il miglior subentrante della Serie A

Una punizione magistrale e una sassata da fuori area. Luis Muriel trascina la sua Atalanta contro l’Udinese e lo fa entrando dalla panchina, per l’ennesima volta… Il bomber colombiano infatti è stato autore di un’altra prova di assoluto spessore entrando nella ripresa e cambiando la partita in favore della Dea.

Muriel: record di gol dalla panchina

In una partita che sembrava essere piuttosto complicata per l’Atalanta, ecco due lampi di Muriel. Entrato nel secondo tempo sul punteggio di 1-1, arriva la doppietta che sa di vittoria e… di record. Infatti con i due gol, il colombiano porta tre punti alla Dea ma sigla anche un risultato personale di assoluto spessore. Come ricorda Opta, l’attaccante ha segnato il 9° goal entrando dalla panchina. Nessuno ha fatto meglio di lui nella storia del nostro torneo dato che l’ultimo record apparteneva a Marco Di Vaio (stagione 2003-04) che ne aveva segnati 7 quando vestiva la maglia della Juventus. Con questi due goal l’Atalanta può continuare a mettere pressione all’Inter e giocarsi il terzo posto.

Retroscena sulle parole di Gasperini

Muriel, subito dopo la partita, ha commentato a Sky Sport le sue due reti e la vittoria. Curiose le parole del colombiano in riferimento al suo allenatore: “Quando mi è arrivato il pallone Gasperini mi ha subito detto di non tirare. Mi ha detto ‘non calciare'”, ha raccontato il colombiano. “Il mister ci dice spesso di non provare da fuori perché non sono molti statisticamente i gol che si fanno tirando dalla distanza. Preferisce altre soluzioni come portare la palla in area di rigore e provare tiri più semplici. Mi sgrida spesso anche in allenamento, ma ogni tanto secondo me ci sta. Comunque il mister bastona sempre anche Malinovski in allenamento, pero è andata bene anche a lui…”. E in effetti ogni tanto, tentar non nuoce, soprattutto quando i risultati sono questi. Complimenti a Muriel e alla Dea che continua a volare…

QUI LE NEWS DI GOSSIP