Atalanta, per il suo debutto Miranchuk si è preparato guardando un video di Messi

Debutto con gol ieri in Champions League per il centrocampista dell’Atalanta Aleksej Miranchuk. Ma c’è un aneddoto particolare svelato dall’ex interprete della Lokomotiv Mosca Stepan Levin sul calciatore russo quando ha debuttato con la squadra della capitale. “In quel periodo Aleksej si era allenato costantemente con gli adulti ma giocava con la squadra giovanile. Durante la trasferta di campionato a Krasnodar, il tecnico di allora lo ha inserito tra i convocati. Ricordo che c’era un posto vuoto accanto a me sull’aereo e dissi a Miranchuk di sedersi vicino. Volevo sostenerlo visto che era un ragazzo giovane. Il tecnico della Lokomotiv mi ha dato un incarico: parlargli a lungo per capire quanto sia pronto al debutto. Gli ho chiesto come immaginava il suo debutto con la prima squadra. In risposta, lui ha tirato fuori il suo tablet e mi ha mostrato un video di Messi che entrava come sostituto al suo debutto con il Barça. Con questo ha finalmente convinto “, ha detto Levin al portale Championat.com.