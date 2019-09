Atalanta, Zapata: “Bravi a crederci fino alla fine, ora testa alla Champions”

Con una perla al 95′, Duvan Zapata ha consegnato una fondamentale vittoria all’Atalanta sul campo del Genoa. Una gara che il colombiano, al termine del match, ha così commentato ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – “E’ stata una partita dura. Noi volevamo i tre punti e siamo stati bravi a non mollare fino alla fine. Nell’azione del gol abbiamo impostato bene, poi la palla è arrivata a me ed io ho cercato la conclusione per trovare la rete: è andata bene. Mio cugino Cristian? Ha fatto una bella gara: gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, ma per noi questi tre punti sono fondamentali”.

CHAMPIONS – “Sarà emozionante, ma vogliamo fare bene: mercoledì avremo una grande opportunità per mostrare la nostra forza”.