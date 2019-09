Atalanta, Zapata: “Dobbiamo insistere per migliorarci, anche se sarà dura. Sulla Champions…”

Reduce dai primi due gol di questa stagione con la maglia dell’Atalanta, che però non sono serviti per evitare la sconfitta domenica scorsa contro il Torino, Duvan Zapata non vede l’ora di incidere ancora di più e dare continuità alla grandiosa annata 2018-2019, con tanto di qualificazione alla Champions League. “Non mi interessa del titolo di capocannoniere, mi importa però fare più gol rispetto alla scorsa stagione – ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Ogni anno sono andato in crescendo, quindi questo non può essere una eccezione. Dobbiamo insistere per fare sempre meglio, ripetersi però sappiamo che sarà dura”.

E ancora: “Bisogna essere sinceri, il sorteggio di Champions League si è rivelato abbordabile, ma al momento nel complesso le altre squadre sono più forti. Dovremo giocare al massimo tutte le partite per non avere rimpianti in seguito, non dimentichiamoci però che la priorità va al campionato, dove dovremo trovare continuità”.

Farà coppia con l’altro colombiano Muriel: “Quando ci incrociammo alla Sampdoria pensavo che sarebbe successo di ritrovarsi altrove, e così è successo. Pensavamo sarebbe stato bello”.