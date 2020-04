Balotelli, diretta Instagram con Rocco Siffredi saltata per colpa di… Cellino

Sarebbe stata sicuramente scoppiettante la diretta Instagram inizialmente programmata per sabato sera alle 21. Ma, alla fine, nulla di fatto. Rocco Siffredi e Mario Balotelli hanno dovuto annullare il loro incontro speciale sui social deludendo tanti fan.

Secondo quanto si apprende, lo stop sarebbe arrivato da Massimo Cellino in persona. Il numero uno del Brescia avrebbe “consigliato” Super Mario di non mostrarsi su Instagram ed evitare almeno per ora, dichiarazioni o parole fuoriluogo. Senza permesso da parte del patron, quinid, nulla di fatto anche se, come tanti sperano, magari l’appuntamento tra l’attaccante e il noto attore hard potrebbe essere solo rimandato…

LA TOP 11 DI BALOTELLI