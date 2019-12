Bologna, De Leo: “Mihajlovic vuole tensione alta fino all’ultimo, ci stimola a far meglio”

Il Bologna vince col brivido contro il Lecce. Il vice-allenatore rossoblù Emilio De Leo analizza la vittoria dei suoi uomini in conferenza stampa al Via del Mare: “Bene la vittoria ma dispiace per i due gol presi nel finale, Mihajlovic vuole tensione alta fino all’ultimo minuto e lui si arrabbia perché stimola a far sempre meglio. La squadra ha controllato la partita, ha costruito bene gioco, senza buttare via palla. Orsolini alterna prestazioni buone a quelle meno buone? Non credo sia corretto parlare ogni volta della sua alternanza di prestazioni, ha i suoi tempi e anche lui può commettere errori. Deve restare concentrato e le sue prestazioni ne risentiranno”.

E ancora sulla partita: “Dalla scorsa stagione a oggi facciamo molti gol, abbiamo 12-13 giocatori già andati in rete. Si sono calati tutti nel progetto, oggi addirittura avremmo potuto fare 7-8 gol in totale, contro una squadra che aveva già dimostrato ottime cose già in passato. Serviva da parte nostra determinazione, abbiamo fatto molto bene”.