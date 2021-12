Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 il match del Dall'Ara

Redazione ITASportPress

Bologna-Juventus si gioca oggi, sabato 18 dicembre 2021 alle 18 per la 18^ giornata di Serie A. Secondo anticipo del sabato per i rossoblù e i bianconeri chiamati a trovare i tre punti per ritornare in corsa per le prime posizioni.

Bologna-Juventus, le formazioni

Ancora diversi dubbi per entrame le squadre con il Bologna che dovrebbe ritrovare Arnautovic in avanti con Barrow e Soriano al suo fianco. Ospiti della Juventus con Dybala out. Attacco affidato ad Kean e Morata anche se Kaio Jorge potrebbe partire titolare al posto dello spagnolo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Allegri.

Dove vedere il match

Bologna-Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 dicembre alle ore 18 per la 18^ giornata di Serie A. Le due formazioni si affronteranno sul palcoscenico del Renato Dall'Ara di Bologna.

La gara odierna tra rossoblù e bianconeri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e gli abbonati avranno due possibilità: scaricare la relativa app su una smart tv oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, ad una PlayStation, ad un Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sempre attraverso DAZN sarà possibile la diretta streaming per chi la preferisse. La sfida potrà essere vista live in diverse modalità in base al dispositivo con cui si effettua l'accesso. Ci si potrà collegare o al portale di riferimento o scaricare l'app dedicata e selezionare la diretta del match.