Bologna-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Redazione ITASportPress

Bologna-Sampdoria si gioca oggi, lunedì 11 aprile 2022 alle ore 20:45 per la 32^ giornata di Serie A. Sarà proprio la sfida tra rossoblù e blucerchiati a chiudere il turno di campionato con un Monday Night che si annuncia importantissimo anche in chiave classifica.

Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per il Bologna che sarà guidato da De Leo ma anche per la stessa Sampdoria di Marco Giampaolo. Questi i possibili 22 in campo dall'inizio:

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

Dove vedere il match

Bologna-Sampdoria si giocherà come detto questa sera, lunedì 11 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 20.45.

Il Monday Night del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara Bologna-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per vedere il match di Serie A in streaming sarà possibile farlo sempre con DAZN ma anche con Sky Go. In questo modo gli utenti potranno vedere Bologna-Sampdoria in diretta streaming sui propri dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi precedentemente di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Esiste poi la possibilità di assistere alla partita di campionato con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.