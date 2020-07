Bomba dalla Spagna, il Real Madrid piomba su un big del Milan

Il mercato è ufficialmente entrato nel vivo e le squadre, nonostante i bilanci indeboliti dal Covid-19, provano a rinforzarsi. Per quanto riguarda la Serie A, Inter e Juventus hanno già operato alcuni colpi come quelli di Hakimi e Arthur e le novità in Serie A sembrano non finire.

Il Real Madrid punta Romagnoli

Qualcosa si muove anche in casa Milan. Dopo l’arrivo di Kalulu, la società rossonera dovrà fare i conti anche con le operazioni in uscita. È notizia fresca infatti l’interessamento del Napoli per Frank Kessie. Aurelio De Laurentiis vorrebbe soddisfare le richieste di Gattuso e portare al San Paolo uno dei pupilli dell’allenatore calabrese. Il centrocampista però non è il solo giocatore rossonero a ricevere attenzioni da altre squadre. Secondo quanto riporta Don Balon infatti, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Alessio Romagnoli. I Blancos potrebbero sborsare una cifra pari a 40 milioni di euro, ma l’assistito di Mino Raiola nel frattempo avrebbe ricevuto offerte anche da Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain.