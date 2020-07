Brescia, Cellino: “Questa stagione un’agonia. Sono distrutto”

Intervista al Corriere di Brescia per il presidente del Brescia Massimo Cellino. Il club è retrocesso matematicamente in Serie B dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce. Una stagione terribile per le Rondinelle che hanno dovuto affrontare diverse problematiche tra campo e non solo…

Cellino: “Stagione un’agonia. Colpa mia”

“Sono distrutto. Ma non per il verdetto finale. Questa stagione è stata un’agonia senza fine”, ha commentato Cellino sulla retrocessione del suo Brescia a seguito dell’annata 2020. “Sinceramente non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e anche qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale”.

E in effetti per il Brescia è stato un campionato assolutamente negativo con tanto di retrocessione da record che conferma la stagione storta del club.

MOGLIE CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL