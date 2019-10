Cagliari, Cragno: “Del mio rientro se ne parlerà da gennaio, intanto Olsen sta facendo bene”

Lavora per tornare in campo al più presto Alessio Cragno, fermo da tempo da un infortunio molto duro, cosa che ha costretto il suo Cagliari a tornare sul mercato in estate per accaparrarsi Robin Olsen, uscito dalla Roma. “Dispiace non essere lì a combattere con i miei compagni – ha detto il portiere toscano 25enne sulle colonne de L’Unione Sarda -, mi congratulo con loro per quello che stanno facendo, vederci così in alto in classifica è una grande soddisfazione. Olsen sta facendo molto bene, le sue qualità erano note a tutti e ha esperienza internazionale, sono contento che stia dando una mano alla squadra. Vedere Faragò rientrare e segnare è stato bellissimo, se lo merita come ragazzo e come giocatore. Personalmente, penso alla riabilitazione a Villa Stuart e poi, il prima possibile, al Cagliari. Del mio rientro se ne parlerà da gennaio”.