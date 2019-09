Cagliari, Giulini: “Gli steward dovranno trovare i razzisti, spero non vi siano squalifiche”

Domenica sera, alla Sardegna Arena, al gol di Lukaku per il 2-1 dell’Inter sul Cagliari sono partiti alcuni cori razzisti verso l’attaccante belga, che ha esultato infatti rivolgendo lo sguardo al settore di tifosi interessati al gesto sconsiderato. Intervistato a Radio Popolare, il patron rossoblù Tommaso Giulini ha commentato tale situazione: “Stiamo cercando di lavorare in maniera concreta su questi casi, gli steward dovranno segnalare le persone alla Digos – ha detto il numero uno dei sardi -. Con la tecnologia è difficile leggere i labiali, chiederemo aiuto anche ai tifosi per bene, quindi al 99,9% dei tifosi del Cagliari.

E ancora: “Combattere l’ignoranza è difficile, possiamo solo sensibilizzare: il caso Lukaku ci fa provare rabbia e frustrazione, saremo i primi ad introdurre la Scuola di Tifo. Cagliari non è per nulla una città razzista, mi dispiace tantissimo sia passata quest’immagine di noi anche all’estero. Mi auguro non vi siano squalifiche, per me la soluzione non è chiudere le curve. Non escluso, comunque, che qualcuno dei miei steward abbia visto o qualche telecamera abbia individuato chi ha ululato. Una volta riconosciute le persone, quando si ripresenteranno allo stadio non saranno fatte entrare”.