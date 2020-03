Cagliari, Giulini: “No a playoff e playout, i regolamenti non si cambiano in corsa”

L’emergenza Coronavirus ha avuto importanti ripercussioni anche sul campionato di Serie A, la cui regolare conclusione rimane ancora in dubbio. Tra le ipotesi ventilate per portare a termine il torneo, anche quella di far disputare i playoff e i playout. Un’idea che però non trova d’accordo il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha così parlato all’Ansa.

REGOLAMENTI – “I playoff e i playout non possono essere decisi in corsa, i regolamenti si fanno a inizio campionati e, per me, non devono essere modificati neanche di fronte a circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concludere la stagione a maggio e giugno, ma in questo momento le priorità sono altre”.