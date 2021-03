Cagliari, grinta Godin: “Il calcio non è solo tecnica e tattica. Stiamo tirando fuori la rabbia degli ultimi mesi”

Seconda vittoria di fila per il Cagliari di mister Leonardo Semplici. La cura del nuovo tecnico funziona e anche contro il Bologna è arrivato il successo dopo quello col Crotone. Tre punti preziosi che confermano la voglia dei rossoblù di tirarsi fuori da una situazione complicata dovuta ai mesi passati e ai risultati non ottenuti. Diego Godin, leader difensivo e non solo, ha parlato al sito ufficiale dei sardi spiegano le sue sensazioni e quelle del gruppo.

Godin: “Tanta rabbia accumulata e ora…”

“Abbiamo mostrato intensità e organizzazione, ma soprattutto la rabbia che avevamo dentro dopo mesi in cui provavamo a fare certe cose”, ha spiegato Godin. “Certe volte alcune cose venivano anche bene, ma senza ottenere risultati. È venuto fuori l’orgoglio di questo gruppo, era fondamentale e sempre lo sarà da qui in avanti”.

E ancora: “Il calcio non è solo tecnica o tattica, prima di tutto è ciò che un gruppo ha dentro, è l’energia che si tira fuori e ci si dà l’uno con l’altro dentro e fuori dal campo. Ora non ha senso guardare a ciò che non ha funzionato nei mesi scorsi, sapevamo e sappiamo che questa squadra ha valori importanti e ora riesce a dimostrarli al meglio. Dobbiamo continuare così, lavorando duramente e giocando spesso come impone il calendario”.

Sulla prova difensiva del Cagliari, alla seconda sfida senza subire gol: “A maggior ragione per noi difensori fa piacere non subire reti, ma tutto parte dall’attacco, dall’aiuto reciproco tra i giocatori, dalla collaborazione e l’applicazione in ogni dettaglio. Stiamo mettendo la testa su ogni aspetto, insieme al mister, provando a migliorare e crescere gara dopo gara. Vincere e fare punti è fondamentale per la nostra classifica e per l’autostima”.