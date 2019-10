Cagliari, grinta Simeone: “Stare lassù è gratificante. Contro il Bologna per vincere…”

Il Cagliari vuole continuare a stupire. L’1-1 contro il Torino nell’ultima sfida di campionato ha allungato la striscia positiva dei sardi che, adesso, vogliono riprendere con i tre punti. Una vittoria è ciò che serve ai rossoblù contro il Bologna nel turno infrasettimanale.

Lo sa bene Giovanni Simeone che, ai microfoni del sito ufficiale del Cagliari, ha parlato del momento della squadra e della prossima partita.

IN ALTO – “Stare lassù in alto è gratificante, ma sappiamo tutti che è ancora presto. Il calcio è strano, un giorno sei su in classifica, la settimana dopo puoi precipitare. Sappiamo di dover rimanere coi piedi per terra e di dover ancora migliorare. Pensiamo a vivere il momento e a continuare così come stiamo facendo”.

VINCERE – Sul buon momento del Cagliari, sul pari col Torino e la voglia di trovare subito i tre punti: “Contro il Torino siamo rimasti tranquilli anche dopo aver preso il pareggio di Zaza. Questo risultato allunga la nostra striscia positiva, però mercoledì contro il Bologna vogliamo vincere per guadagnare altri punti“, ha concluso Simeone.