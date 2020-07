Cagliari, Joao Pedro sta con Zenga: “Chiuso in casa da mesi e non vede la famiglia”

Prestazione di alto livello per il Cagliari che vince contro i freschi campioni d’Italia della Juventus per 2-0 alla Sardegna Arena. Un gol di Gagliano, al debutto da titolare, e la solita rete di Simeone, mettono k.o. la Juventus. A parlare ai microfoni di Sky Sport al termine del match è Joao Pedro, tra i protagonisti della stagione rossoblù. Presente e futuro nelle parole del brasiliano che si è soffermato anche sulla situazione legata al futuro del mister Walter Zenga, in bilico per la prossima annata.

Joao Pedro: “Zenga ci tiene. Futuro? Possiamo migliorare”

“Queste sono le partite che tutti vogliono giocare, io e i miei compagni avevamo grande voglia e si è visto dall’inizio alla fine della gara”, ha spiegato Joao Pedro subito dopo la vittoria contro la Juventus. “Abbiamo dato tutto, in queste settimane qualcuno ha subito degli infortuni, molti hanno anticipato il recupero giocando pur acciaccati. Questo dimostra la forza e il carattere del gruppo. Sicuramente dobbiamo crescere e migliorare insieme. Quest’anno c’era una rosa di ottimo livello, ma nel calcio serve gradualità nei processi di maturazione: a Cagliari c’è un progetto e sono convinto si possa progredire dopo questa stagione segnata dalla discontinuità tra prima e seconda parte”.

Infine sugli attaccanti e sul futuro del mister: “Io e Giovanni (Simeone ndr) in doppia cifra? Arrivare entrambi in doppia cifra è bello, significa che abbiamo lavorato bene e che c’è feeling. Aspettiamo anche Pavoletti col quale siamo sicuri ci divertiremo ancora di più”. “Zenga? Spero venga confermato. Lui ci tiene. Bisogna tenere conto che è da mesi chiuso in casa e che non vede la sua famiglia. Questo significa tanto“.

