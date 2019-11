Cagliari, Klavan: “Qui perché il club è ambizioso. Vogliamo ancora migliorarci”

Momento magico in casa Cagliari. La vittoria ottenuta contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato ha proiettato i sardi al quarto posto in compagnia di Lazio e Dea, appunto. A parlare al sito ufficiale rossoblù è il difensore arrivato questa estate dal Liverpool Ragnar Klavan. Ecco le sue parole:

ATALANTA – “Siamo partiti forte, sin dall’inizio della gara abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol e ce la siamo giocata a viso aperto contro una ottima squadra. Abbiamo tenuto un attacco fortissimo a zero reti, è arrivata una vittoria: davvero una grande giornata per noi. Sicuramente l’espulsione di Ilicic nel finale di primo tempo ci ha agevolato, ma anche in parità numerica avevamo fatto molto bene, creando tante occasioni da gol”.

AMBIZIONE – Sul suo arrivo e le motivazioni personali e di squadra, Klavan ha aggiunto: “Sono venuto qui perché ci sono ambizioni, il Club si è posto obiettivi importanti e siamo una squadra fatta di ottimi calciatori e uomini che vogliono sempre guardare avanti per migliorarsi”. Nel prossimo impegno di Serie A, il Cagliari sfiderà la Fiorentina: “Sarà un match difficile, lo giocheremo in casa nostra, la Fiorentina è un rivale di alto livello ma noi non vogliamo fermarci e l’obiettivo è quello di salire sempre più in alto”.