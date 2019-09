Cagliari, Maran: “Sfortunati per gli episodi, ormai fatico a capire cosa è rigore e cosa no…”

Seconda giornata di Serie A e seconda sconfitta per il Cagliari, che cade contro l’Inter dopo aver perso, sempre in casa, con il Brescia settimana scorsa. Conte passa 2-1 con gol di Lautaro Martinez e Lukaku (su rigore), momentaneo pareggio di Joao Pedro. Ecco le parole di Rolando Maran in conferenza stampa: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Il rigore contro di noi? Non riesco più a capire quando è rigore o no, in due settimane abbiamo avuto 5-6 episodi della Var contro di noi. Volevo commentare una nostra buona gara, nel primo tempo l’occasione più grossa è stata nostra, e abbiamo concesso poco all’Inter. Dell’arbitro preferisco non parlare, è difficile capire queste situazioni, è giusto che mi fermi alla partita, senza andare oltre, ma tanti simili episodi li ho visti giudicare in modi diversi”.

E ancora: “Simeone arrivato con grande entusiasmo, non era al top perché appena arrivato ma si sapeva. Adesso arriva la sosta, dopo due gare che volevamo finissero in maniera diversa, ed è un bene per noi. A parte il risultato, ripeto, ho visto cose positive. Per la classifica non c’è preoccupazione, è solo rammarico”.