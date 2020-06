Cagliari, Nandez scherza: “Dovremmo giocare sempre col Torino così segno…”

Sorride il Cagliari che dopo la falsa partenza nel recupero contro il Verona è riuscita a trovare due vittorie consecutive, prima contro la Spal e nelle scorse ore contro il Torino. I sardi fanno festa grazie al 4-2 rifilato ai granata. Danze aperte dalla rete di Nandez, al suo secondo gol stagione ancora una volta ai granata, così come all’andata.

Nandez: “Giochiamo sempre contro il Torino…”

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista ex Boca Juniors ha commentato con tanto entusiasmo la vittoria e il suo gol: “Dobbiamo giocare sempre contro il Torino, così faccio gol (ride, ndr)”, ha scherzato subito Nandez. “Siamo felici, abbiamo vinto, la squadra sta bene e abbiamo un gruppo meraviglioso”. E sul particolare feeling con Rog in mezzo al campo: “Marko è davvero troppo forte. Ci troviamo molto bene in campo e questo fa bene alla squadra”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP