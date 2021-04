Cagliari-Parma è da libro Cuore: le lacrime di Kurtic consolato da Joao Pedro

Bella pagina di calcio stasera alla Sardegna Arena

Finale di partita con grandi emozioni alla Sardegna Arena con la vittoria in rimonta dopo il 90' del Cagliari che ha superato il Parma. Esultanza da una parte e disperazione dall'altra. E' finita con l'isolano Joao Pedro dispiaciuto per vedere l'ex compagno di squadra ai tempi del Palermo, Jasmin Kurtic in lacrime. I due seduti sul terreno di gioco con chi ha vinto che ha cercato di consolare l'amico e calciatore ducale. Una pagina di calcio di altri tempi ricco di emozioni e ben lontano da quello moderno di soldi e senza bandiere. Poco dopo arriva anche mister Semplici, che ha allenato il centrocampista del Parma alla Spal, e prova a rincuorarlo. Senza ombra di dubbio una delle più belle scene della storia del nostro calcio. Anche senza essere fan del libro Cuore.