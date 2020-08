Cagliari, Pavoletti torna in campo e Joao Pedro scherza sui social: siparietto “a luci rosse”…

Aveva esultato pochi minuti dopo il suo rientro in campo, adesso Leonardo Pavoletti ci scherza su e lo fa con un pizzico di “malizia” subito supportata dai compagni di squadra del Cagliari. In modo particolare è Joao Pedro a cogliere al balzo il post social su Instagram del centravanti rossoblù e rispondere dando vita ad un vero e proprio siparietto a “luci rosse”.

Pavoletti e Joao Pedro: ma dai!

“Chi l’avrebbe detto che in 2 minuti si può raggiungere la felicità… io ero abituato ai 5 classici maschili”, ha scritto Pavoletti con molta ironia facendo riferimenti un po’ piccanti. Ancora più simpatico è stato Joao Pedro, attaccante del Cagliari e compagno di reparto di Pavoloso che ha risposto: “Ci arrivi a 5? Che leone”. Inevitabile la valanga di commenti, like ed emoticon di ogni tipo. Il siparietto “a luci rosse” ha avuto successo con il commento del brasiliano che ha mandanto in estati i tifosi sardi e non solo…