Cagliari, Pavoletti: “Tre punti fortemente voluti. Per me mesi complicati ma ora…”

C’è il timbro di Leonardo Pavoletti nel successo del Cagliari in trasferta contro il Crotone. Una vittoria che ai sardi mancava ormai da troppo tempo e che riporta un clima di maggiore fiducia per la corsa alla salvezza. Con l’arrivo di mister Semplici subito una vittoria e, per il centravanti rossoblù anche una maglia da titolare.

Pavoletti: tra vittoria di squadra e gioia personale

“Era da tanto che ci mancava la vittoria e la volevamo fortemente, lo abbiamo dimostrato”, ha detto Pavoletti come riporta il sito ufficiale del Cagliari. “Abbiamo spesso avuto sfortuna, ma contro il Crotone ci abbiamo provato subito e all’inizio le cose non stavano andando per il meglio. Siamo stati bravi a rimanere lì sulla partita, soffrendo e poi puntando a fare le cose semplici con raziocinio, come ci ha detto il mister”.

Sul gol e sul momento personale: “Ho vissuto mesi complicati, stavo bene ma non sono riuscito a incidere. Il mister mi ha dato fiducia e sono felice di averlo ripagato. Ci ha tranquillizzati, senza caricare troppo la partita e invitandoci a cercare la prestazione facendo quello che avevamo preparato. Sapevamo che bisognava andare sulle fasce, cercando i quinti e il gioco aereo, è andata così. Il mister ha sempre fatto segnare tanto le punte, speriamo accada anche con noi”.

Sull’attacco del Cagliari e sulle opzioni in avanti: “Joao (Pedro ndr) segna sempre e non si può togliere, davanti siamo tanti che vogliamo fare bene e penso sia una bella cosa. Con questo modulo io e Simeone possiamo giocare insieme, ci sono diverse soluzioni e dobbiamo farci trovare pronti con le nostre qualità”.

Infine una dedica ad Andrea Cossu reduce dal brutto incidente stradale: “Gli siamo vicini come lui è con noi. Ci ha mandato un bel messaggio e volevamo dedicargli questi tre punti. Lo ringraziamo e gli facciamo questo regalo sperando di ritrovarlo presto con noi”.