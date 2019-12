Cagliari, ufficiale: Riva presidente onorario. Giulini: “Emozione unica, per noi è un onore”

Adesso è ufficiale: Gigi Riva è il nuovo presidente onorario del Cagliari. Ad annunciarlo, in conferenza stampa, il patron del club sardo Tommaso Giulini. Queste le sue parole.

RIVA – “E’ stata una scelta nata con naturalezza dopo alcune chiacchierate insieme. Riva è la storia del Cagliari, era la cosa più giusta da fare per festeggiare gli anniversari di questa stagione. Lui vuole essere considerato come il primo tifoso, il suo è solamente un modo per esserci più vicino, in particolare per festeggiare al meglio i 50 anni dallo scudetto. E’ un’emozione anche per me, visto che nel 1970 io ancora non ero neanche nato, ma credo che Gigi abbia accettato solamente per i tifosi. La scelta? Siamo due persone schive, non ci sono state lunghissime telefonate, il tutto si è risolto con estrema naturalezza. Per noi è una figura importante ed è un onore che abbia accettato questa carica durante la mia gestione. La squadra ha accolto con emozione la notizia”.

STAGIONE – Giulini ha poi parlato di quella che è stata fin qui la stagione della formazione di Maran: “Stiamo andando oltre ogni più rosea previsione. Adesso dobbiamo pensare solamente al prossimo allenamento e alla prossima gara: questo deve essere il nostro atteggiamento”.

RIVA: “PRESIDENTE ONORARIO? GRANDISSIMA SODDISFAZIONE”