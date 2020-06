Capello e lo scudetto con la Roma: “Dopo l’invasione ho avuto paura”

I primi due anni del 2000 sono stati dominati dalle romane. Nel 2000 la Lazio conquistò il suo secondo scudetto della storia, mentre l’anno successivo toccò alla Roma allenata da Fabio Capello. Una cavalcata che l’ex allenatore ha voluto ripercorrere ai microfoni di Centro Suono Sport.

La paura di Capello

Interrogato sulla partita finale, quella tra Roma e Parma, Capello ha svelato: “Avevamo paura che la tensione bloccasse i giocatori. Mi è successo con il Real Madrid. Il Parma era una squadra forte. La grande paura poi c’è stata in occasione dell’invasione, temevamo che si potesse annullare la partita. Nell’entusiasmo i tifosi non l’avevano capito”.

Niente festeggiamenti

Capello ha poi raccontato che dopo la vittoria la squadra ha preferito non festeggiare: “Sono abituato a festeggiare sempre dopo. Non esulto ai gol perché è il coronamento di tutto ciò che è stato fatto. La sera dopo la vittoria non abbiamo potuto festeggiare perché il presidente non è stato bene. Franco Sensi mi scelse dopo una chiacchierata. Mi sono proposto e lui ha subito preparato i documenti per farmi firmare“.