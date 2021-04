Caputo ancora out ma sui social spiega: “Fatta visita ad Amburgo. Torno…”

L'attaccante non gioca da diverso tempo con la maglia del Sassuolo

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi dovrà fare a meno ancora per un po' del suo bomber Francesco Ciccio Caputo . L'attaccante ha vissuto una stagione problematica, specie la seconda parte dell'anno, a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno impedito il suo impiego regolare. In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto il centravanti neroverde e ha dare una risposta ci ha pensato il diretto interessato.

SUI SOCIAL -Caputo è ancora fuori per infortunio ma sui social ha voluto rispondere alle tante persone che si domandavano quali fossero le sue condizioni fisiche e dove fosse sparito. La squadra neroverde, infatti, sta facendo a meno di lui in questo finale di stagione, ma spera di riaverlo per il rush finale. "Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo", ha spiegato l'attaccante italiano. "La situazione è nettamente migliorata, a breve sarò pronto per tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti". Questo il messaggio del classe su Instagram. La speranza è di vederlo presto tornare ad esultare...