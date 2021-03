Cassano, che bordate a Ronaldo: “Un freno per Pirlo. Per colpa sua esonerato Sarri”

In casa Juventus è tempo di analisi. Cosa non sta funzionando? Com’è stato possibile uscire nel giro di una settimana dalla Champions e dalla corsa per lo scudetto? Il k.o. interno contro il Benevento solleva dubbi e preoccupazioni. Anche perché un fallimento totale rischierebbe di provare ancora più duramente le finanze del club, già colpite dalla pandemia.

RESPONSABILE

Antonio Cassano ha le idee chiare. Secondo l’ex fantasista barese, il responsabile principale di questa disfatta è Cristiano Ronaldo. Ne ha parlato diffusamente attraverso la Bobo TV, sul canale Twitch di Christian Vieri: “Se vendi Cristiano, sono 100 milioni con cui puoi ingaggiare un paio di top player. L’anno scorso Sarri ha messo in pratica il miglior calcio degli ultimi anni ed è stato licenziato. Il suo problema era Cristiano Ronaldo. Non può avere un allenatore che vuole giocare a calcio con Cristiano Ronaldo, è un freno anche per Pirlo. Cristiano pensa solo ai suoi gol e ai suoi record. Se sei presidente e vuoi iniziare un nuovo ciclo, non puoi dare a un allenatore esordiente la responsabilità di dirigere uno come Ronaldo”.