Cassano: “Non ce l’ho con Allegri ma la Juventus rischia di non arrivare quarta”

FantAntonio non parla bene dei bianconeri

Tante le critiche che l'ex attaccante aveva già fatto ai bianconeri in passato e, anche in questa occasione, le cose non sono cambiate. "La Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: ha fatto bene, gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così, secondo me non basta quello che vedo", ha detto Cassano. "La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l'ho con la Juve o con Allegri. Ha imbavagliato Tuchel? Ha vinto 4 trofei in 10 mesi ed è primo in classifica nel campionato più difficile del mondo. Poi magari a maggio la Juve vince, ma io rimango della mia idea: con questo calcio non vai da nessuna parte".