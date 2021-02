Cassano: “Se l’Inter non vince lo scudetto è un disastro. L’Atalanta mi emoziona”

Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan e Roma ha parlato tramite il canale Youtube del giornalista Stefano Borghi. L’ex fantasista ha parlato della questione scudetto e delle conseguenze per i nerazzurri nel caso dovessero fallire l’assalto al titolo: “L’Inter ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato un disastro. L’Inter ha un solo obiettivo, vincere lo Scudetto: se arriva seconda, ha fatto un disastro. I nerazzurri sono favoriti perché Conte, giocando una volta a settimana, riesce a dare qualcosa in più alla squadra. Io sono interista dalla nascita, ma l’Inter non mi emoziona come l’Atalanta quando gioca. La squadra di Conte è solida, è quadrata, subisce poco e il gol poi te lo fa perché Lukaku e Lautaro stanno facendo una vagonata di reti, soprattutto in questa Serie A. L’Inter è la favorita, però non gioca un bel calcio”.