Collovati: “Calhanoglu? Io non passai dal Milan all’Inter per soldi”

Collovati spiega il suo trasferimento dal Milan all'Inter

Hakan Calhanoglu è a un passo dal firmare un contratto di 3 anni con l'Inter. Il turco, che si svincola dal Milan, sarà il sesto giocatore del suo paese a vestire la maglia nerazzurra. Prima di lui ci sono stati tanti predecessori, e uno di questi è Fulvio Collovati. L'ex difensore a Station Radio ha spiegato: “Il mio passaggio dal Milan all’Inter non è stato un discorso economico. Avevo già disputato un anno di Serie B con i rossoneri, giocavo il sabato con la Nazionale e il giorno dopo, nemmeno 24 ore, nel campionato cadetto. Quando salimmo in A retrocedemmo nuovamente, e il mio C.T. della Nazionale mi disse che avrei potuto perdere il posto. A quel punto, d’accordo con la società, decisi di trasferirmi. Inter e Fiorentina mi cercarono, ma la dirigenza del Milan scelse i nerazzurri ed io andai a guadagnare molto meno rispetto all’offerta del club di Firenze. Assurdo che Çalhanoğlu lasci il Milan per 1 milione di euro in più di guadagno. Non condivido nemmeno la scelta di Donnarruma: i milioni di euro in più che guadagnerà al PSG, nell’arco di una carriera non gli avrebbero pesato".