Crespo gioca Lazio-Inter: “Banco di prova importante. Su Sarri e Inzaghi…”

L'ex calciatore e ora mister ha detto la sua sul big match di Serie A di questa sera

L'ex centravanti argentino ha detto la sua sui temi caldi della sfida: "Sarà un bel banco di prova per entrambe le squadre, anche se siamo appena all'inizio. Sono due formazioni forti, ma diverse. Una deve confermarsi e non è facile perché ha perso giocatori importanti. L'eredità di Conte pesa ancora, ma Simone è in gamba, maniacale nel lavoro, lo so. L'altra si sta ricostruendo, puntando su un'idea con dei giocatori bravi. Un bel mix".