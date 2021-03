Crotone, la salvezza passa dai gol di Simy: doppio record nel match con la Lazio

Il Crotone di Serse Cosmi ci ha provato ma la doppietta di Simy non è bastata per portare punti a casa dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. 3-2 l’esito finale del match ma due record, o quasi, per il bomber dei calabresi.

Simy, i dati che fanno sperare il Crotone

Se il Crotone vuole ambire alla salvezza, molto dipenderà anche dalla vena realizzativa dei suoi attaccanti. In modo particolare quella di Simeon Tochukwu Nwankwo o se preferiti solo Simy.

Il centravanti nigeriano, grazie ai due gol messi a segno contro la Lazio, di cui uno dal dischetto, ha raggiunto un bottino di gol, 12, che gli ha permesso di diventare il nigeriano ad avere segnato più reti in una singola stagione di Serie A superando Obafemi Martins, che si era fermato a undici nel 2004/05 con la maglia dell’Inter.

Ma c’è di più. Infatti Simy, grazie al rigore messo a segno, vanta una serie positiva di penalty calciati. Il bomber, come riporta Goal, non ne sbaglia uno da sei anni. L’ultimo fallito era stato nel lontano 2015 quando vestiva la maglia del Gil Vicente. Adesso il nigeriano è a quota 12 su 12 da quanto è in Italia.