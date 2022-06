Dal Genoa al Napoli, il ‘nuovo Cannavaro’ sarà l’erede di Koulibaly

Dal Genoa al Napoli con un obbligato passaggio dal Brighton . Il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis è sempre più vicino all’acquisto di Leo Ostigard . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, vanno solo limiti gli ultimi dettagli tra i club per il trasferimento del gigante norvegese che "studia" da Fabio Cannavaro. Gli inglesi, proprietari del cartellino del difensore nella scorsa stagione al Grifone, chiedono 6 milioni, mentre il Napoli ne offre 4+1 considerando anche il solo anno di contratto rimasto del giocatore col club.

Rivelazione in maglia rossoblù sotto la guida di mister Blessin, Ostigard si è dimostrato essere un profilo ottimo e con grande prospettiva di crescita. A spingerlo verso Napoli, anche un accostamento non indifferente col suo idolo Fabio Cannavaro. Il norvegese era già stato paragonato al Pallone d'Oro 2006 dal suo primo allenatore che gli disse che come reattività fisica, elevazione e stacco di testa somigliava al centrale italiano.

Il Napoli lo ha scelto come innesto per la squadra del futuro e, soprattutto in caso di addio di Koulibaly, vorrebbe chiudere per fargli prendere appunto il suo posto come leader della difesa.