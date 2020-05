D’Aversa: “Ok ripartire con recuperi ma giocare col caldo non è il caso”

La Serie A è pronta a fare il suo ritorno in campo. Ieri il via libera con il 20 giugno scelto come giorno del rientro sul terreno di gioco. Dopo le prime reazioni degli organi competenti, sono arrivate anche quelle dei diretti interessati che dovranno, tra poco meno di un mese, scendere in campo. Tra questi anche Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sua squadra e non solo.

D’Aversa: allenamenti e ripresa

Il mister ducale ha esordito parlando dei suoi ragazzi e della loro forma nel corso dei primi allenamenti: “Sincertamente pensavo peggio, il periodo di inattività è stato lungo e a differenza di quello estivo c’è stata chiusura in casa totale. Nonostante fossero seguiti, i calciatori non hanno potuto neanche fare una corsetta o giocare a tennis. Dai test mi aspettavo peggio, ma bisogna ragionare bene perché il rischio infortunio è elevato dopo questo periodo”. Sulla ripartenza del campionato, magari recuperando le gare non giocate: “Sono favorevole a recuperare le gare non disputate. Questo permetterebbe la cristallizzazione della classifica: da parte nostra avremmo la possibilità di andare a Torino o a Genova a seconda delle scelte. Per noi sarebbe bello lavorare su cose certe, quello che è successo prima dell’interruzione del campionato è indecente, non sapevamo nulla su dove saremmo andati a giocare per tre settimane e mi auguro si possa ripartire migliorando. Il riferimento deve essere la Bundesliga”.

Gare e orari

Con le date decise, manca solo da capire quali saranno gli orari in cui si scenderà in campo. Si è parlato del pomeriggio e di gare alle 16.30. Per D’Aversa, certi momenti della giornata non sono indicati per giocare: “Noi ci alleniamo la mattina presto, posso garantire che già ora fa molto caldo e mettere i ragazzi in difficoltà anche dal punto di vista degli orari facendoli giocare con un caldo atroce non è il caso”. “Coronavirus? Con tutti i monitoraggi che abbiamo c’è una buona base per ripartire. Dobbiamo convivere col virus non possiamo aspettare sparisca del tutto. In tal senso, i tamponi servono proprio per capire chi può continuare ad allenarsi e chi deve essere isolato. Noi, pur non essendo in ritiro, dobbiamo fare una vita regolare per non mettere in pericolo nessuno e non sprecare i sacrifici economici visto che facciamo tamponi ogni quattro giorni”.