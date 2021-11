De Laurentiis: “Inter-Napoli? Non sarò allo stadio per scaramanzia…”

Il rito del patron del Napoli

Oggi è il giorno di Inter-Napoli , big match della 13^ giornata di Serie A che potrebbe essere utile ai nerazzurri per accorciare sulla vetta della classifica o, ai partenopei per mettersi al primo posto in solitaria dopo lo stop del Milan contro la Fiorentina. Una gara che il patron degli Azzurri Aurelio De Laurentiis ha deciso di non seguire dal vivo a San Siro per... scaramanzia.

RITO - "Io sono estremamente scaramantico ormai dopo tanti anni nel calcio. Io per scaramanzia l’altro anno ci rimasi molto male quando andai a Reggio Emilia per la Supercoppa e decisi di dire anno nuovo vita nuova, abbiamo un nuovo allenatore. Io seguo le partite quando si gioca in città, ma quando si gioca fuori devo trovare intorno a me un network di positività", ha detto De Laurentiis parlando a margine dell'evento sulla statua di Diego Armando Maradona. "Ho stabilito un contatto con gli amici dove noi per scaramanzia andiamo sempre in quella casa, facciamo sempre le stesse cose, così fino ad ora ci ha detto bene. Diciamo che non voglio interrompere questa tradizione".