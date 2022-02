Del Piero: “Inter, momento critico e per lo scudetto…”

L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale fa il punto sulla situazione del club nerazzurro

Fa rumore la caduta dell'Inter in casa contro il Sassuolo. I nerazzurri hanno perso l'occasione di superare in classifica il Milan e in quel di San Siro si sono fatti battere dai neroverdi di mister Dionisi. Ora a -2 dalla vetta, anche se con una gara ancora da recuperare rispetto ai cugini del Diavolo, la situazione si fa bollente. Le prossime sfide potranno effettivamente dire quale sarà il destino della squadra di Inzaghi. Anche Alessandro Del Piero, storico ex attaccante, presente negli studi di ‘Sky Calcio Club’, ha voluto dire la sua su Dzeko e compagni analizzando le ultime loro prove.