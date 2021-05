Donnarumma in lacrime: retroscena su confronto con tifosi del Milan

I fatti prima della sfida contro il Benevento

Il Milan vince 2-0 contro il Benevento . Una vittoria importante in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League, eppure non tutti sono andati via da San Siro col sorriso. Subito dopo la sfida, infatti, ecco il retroscena raccontato da Sky Sport e confermato successivamente anche dal Corriere della Sera. Tra i tifosi del Diavolo e Gianluigi Donnarumma sarebbe andato in scena un duro faccia a faccia a proposito del rinnovo di contratto del portiere. I fatti risalirebbero alla mattinata di sabato, quindi diverse ore prima della gara di campionato poi vinta. I fan avrebbero chiesto all'estremo difensore rossonero di prendere una decisione riguardo al proprio futuro entro la prossima settimana, ovvero prima della gara contro la Juventus in campionato che potrebbe essere decisiva al fine dell'arrivo nei primi quattro posti della classifica.

Detto che nel corso della sfida contro il Benevento Donnarumma non è parso turbato, da quello che si apprende, invece, il giovane portiere del Milan sarebbe uscito dal faccia a faccia con i tifosi triste e in lacrime per una situazione complicata che non sembra volersi risolvere. La richiesta dei fan è chiara: rinnovare oppure no, purché questa decisione venga presa prima del big match contro i bianconeri squadra che sembra essere in pole position proprio per il portierone della Nazionale.