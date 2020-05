Figc, nuovo protocollo spedito al Governo. Consiglio Federale il 20 maggio

Fermi tutti, ancora una volta. La ripresa degli allenamenti era prevista per lunedì 18 maggio, ma il Ministero nella serata di domenica aveva rimandato tutto a martedì 19. Il motivo? La maggior parte delle squadre di Serie A reputa il protocollo Figc troppo stringente e limitante per quanto riguarda la ripresa del campionato. Dopo la nota del Ministero la Figc ha redatto un nuovo protocollo in cui vengono toccati i due punti essenziali.

Allenamenti e contagi

Il primo nodo riguarda gli allenamenti collettivi. La richiesta è quella di poter far allenare la squadra senza alcun tipo di distanziamento tra i calciatori. Lo staff tecnico invece dovrà rimanere, incluso l’allenatore, a distanza di un metro con l’obbligo di indossare la mascherina. Il secondo punto riguarda la quarantena di squadra in caso di contagio. Il nuovo protocollo permette alle società di isolare solamente il membro della squadra contagiato e consentire al resto del gruppo di continuare ad allenarsi. La Figc ha inviato al Governo il nuovo protocollo che a sua volta lo girerà al Comitato Tecnico Scientifico.

Nuovo Consiglio Federale

Sempre la Figc nel frattempo ha convocato un nuovo Consiglio Federale il prossimo 20 maggio: “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali“.