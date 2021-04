Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Iachini schiera Kouamé

Ci sono Fiorentina ed Atalanta a chiudere questa lunga domenica di Serie A. Una gara importante per gli obiettivi delle due compagini: la Viola ha bisogno di fare punti per aumentare la propria autostima, muovere la classifica e scrollarsi di dosso le sabbie mobili delle ultime posizioni del campionato. Dall’altra parte, la Dea sta attraversando un periodo di grande forma e Gasperini punta a raggiungere nuovamente la Champions League; torneo che dalle parti di Bergamo hanno già dimostrato di poter giocare con ottimi risultati. Quest’anno, però, la classifica è molto corta e la lotta per le prime quattro posizioni durissima.

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Queste le scelte di formazione di Iachini e Gasperini per la gara che avrà il suo fischio d’inizio alle 20:45 al Franchi di Firenze

FIORENTINA (3-5-2)

Dragowski; Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic. All. Iachini

ATALANTA (4-2-3-1)

Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovski, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini