Fiorentina, Prandelli: “Contro la Juve serviva aggressività, vittoria per i tifosi”

Incredibile vittoria della Fiorentina: schiantata la Juventus per 3-0 a Torino. Il risultato clamoroso rimette in carreggiata la squadra toscana che era entrata in un tunnel di risultati negativi.

LE PAROLE DI PRANDELLI

Il tecnico della Viola Cesare Prandelli commenta questa vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Per vincere la paura bisogna essere sfacciati. Abbiamo pensato di poter rischiare. Era il momento giusto per essere più aggressivi. Sono vittorie importanti. Quella di oggi la dedichiamo ai tifosi che soffrono con noi. Il lavoro alla lunga paga, quindi dobbiamo proseguire così. Godiamoci questa vittoria. C’è stata una componente di fortuna: quando si resta in 10 è tutto più difficile. Bravi i ragazzi che hanno mostrato la sfacciataggine richiesta. Abbiamo lavorato poco, ma ho trovato i giocatori attenti. Quando potremo dare continuità sul campo, cresceremo ancora di più. Spero che il nostro problema sia risolto. Se non si va in area di rigore, non si va lontani. Commisso? L’abbiamo sentito. Era molto contento. Sono felice per lui perché chiede sempre della famiglia e dei ragazzi. Spero che questa società riesca a formare una famiglia allargata. Vlahovic può migliorare in poco tempo”.