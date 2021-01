Fiorentina, Prandelli: “Mai capitata una sconfitta del genere. Sei gol e nessun ammonito…”

Dopo una serie positiva di risultati, la Fiorentina torna bruscamente sulla terra. L’atterraggio è di quelli dolorosi: 6-0 incassato dal Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Un disastro che ha lasciato senza parole anche Cesare Prandelli.

LE PAROLE DI PRANDELLI

Il tecnico ha analizzato il risultato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo sbagliato, fatto troppi contrasti e perso 6-0 senza ammoniti. C’è stata la reazione dopo il primo gol, potevamo pareggiare, ma è difficile commentare questa gara. Sei tiri e sei gol, tutti imparabili. Chiedo scusa ai tifosi, non mi era mai capitato, ma purtroppo capita. Ora dobbiamo lavorare e stare zitti. Sono decisamente arrabbiato, nel senso che quando perdi di brutto una reazione deve esserci. L’abbiamo avuta all’inizio, poi piano piano abbiamo concesso troppo. Loro per tecnica e tempi di gioco sono bravissimi, ma noi siamo mancati da questo punto di vista. L’emblema della partita è il terzo gol: Insigne è in mezzo a cinque e non può uscire così. E’ la foto della partita. Paradossalmente ho visto delle cose buone, ma dobbiamo rimarcare il fatto che noi siamo in quella zona di classifica e non possiamo permetterci di pensare solo alla fase offensiva. Il terzo gol ne è l’emblema, è assurdo prendere gol in cinque contro uno. La reazione adesso dev’essere forte e precisa, se si ragiona di pancia si può andare fuori tempo, bisogna difendere tutti insieme. Prendere sei gol e non avere neanche un ammonito fa riflettere”.