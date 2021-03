Fiorentina, Vlahovic: “Sensazione incredibile, un onore giocare con Ribery”

Una Fiorentina sontuosa travolge il Benevento con un perentorio 4-1. I viola risalgono la classifica e iniziano a intravedere la salvezza grazie a questi tre punti preziosissimi. Mattatore della serata l’attaccante Dusan Vlahovic, autore di una tripletta.

LE PAROLE DI VLAHOVIC

Lo stesso Vlahovic ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “La sensazione che sto vivendo è incredibile, ma la cosa più importante è aver vinto e fatto tre punti. Sono molto felice per la tripletta, la dedico alla mia famiglia. Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare e nello spogliatoio ci siamo detti tra di noi che fosse importante scendere in campo come se fosse l’ultima partita. Ribery è un giocatore incredibile, campione vero che ha vinto tutto. Ma la cosa più importante è la persona, aiuta tutti a non mollare mai, ti spinge sempre ed è una vergogna indietreggiare se lui fa un passo avanti. Lo seguiamo tutti, è un onore”.