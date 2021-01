Genoa, Ballardini: “Spogliatoio serio, il nostro pressing fa la differenza”

Il Genoa continua a stupire. Il Grifone supera agevolmente il Crotone e stacca nettamente la zona calda della classifica, puntando con decisione l’undicesimo posto in classifica. Il tecnico Davide Ballardini commenta il successo dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Questa classifica è diventata possibile grazie ai giocatori, alla loro serietà e alla loro qualità. Il Genoa ha giocatori di spessore e grande esperienza. Non c’è solo esperienza. Ora abbiamo anche Strootman. In campo abbiamo attaccanti che si completano tra loro. Credo sia una squadra che mette in difficoltà le altre formazioni. Record personale di gare senza subire gol? Merito della squadra, a partire dal pressing degli attaccanti che impediscono agli avversari di giocare palloni facili. Questo semplifica il compito dei difensori. Il Genoa dentro la squadra ha esempi importanti. Uno di questi è Strootman, un giocatore vero”.