Genoa, c’è un altro positivo al Covid

Altro caso in squadra

La Serie A fa i conti con i contagi da coronavirus. Ormai tutte le squadre stanno rendendo note le positività di diversi calciatori. In questa mattina, dopo il Bologna, è toccato anche al Genoa annunciare un altro caso dopo il tecnico Shevchenko, il capitano Criscito e giovane Laurens Serpe. Non è stato reso noto chi sia ma il Grifone ha spiegato come si tratti di un membro della prima squadra.