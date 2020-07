Genoa, Criscito cecchino dagli undici metri: fa meglio di… Milito

Un derby vinto e tre punti decisivi in chiave salvezza. Il Genoa spera e lo fa anche grazie ad uno dei suoi uomini più rappresentativi: capitan Domenico Mimmo Criscito.

Il difensore del Grifone è stato autore del rigore che ha dato il momentaneo vantaggio ai suoi contro la Sampdoria. L’ennesimo tiro dal dischetto messo a segno in questa stagione che gli vale anche un importante record.

Criscito: una sentenza dagli 11 metri meglio di… Milito

Come ricorda Opta, infatti, Domenico Criscito ha messo a segno un importante record che non avveniva da tempo, fin da quando per il Grifone giocava un certo Diego Milito.

Il difensore ha fatto registrare l’ottava marcatura su rigore battendo il precedente record da quanto il Opta raccoglie i dati statistici. Era stato proprio El Principe Milito nella stagione 2008-2009 a siglare ben sette gol dal dischetto, uno in meno di Criscito in questa annata.

Difensore e goleador ma anche cecchino quasi infallibile. Criscito è indubbiamente un’arma in più per i rossoblù nella lotta alla permanenza nella massima serie.

