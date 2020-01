Genoa, giallo Criscito: la Fiorentina fissa le visite mediche ma lui dice ancora ‘no’ e preferisce essere mandato fuori rosa

Domenico Criscito conferma quanto detto nelle scorse ore: nessun trasferimento alla Fiorentina. Vuole solo il Genoa. Il capitano del Grifone si è ritrovato in mezzo ad un’operazione di mercato tra rossoblù e viola ma ha deciso di fare resistenza.

Dopo lo sfogo sui social, il cui significato a questo punto diventa esplicito, il difensore ancora dice ‘no’ e non ha alcuna intenzione di muoversi dalla Lanterna. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX la società rossoblù avrebbe dato l’ok al trasferimento con la Fiorentina che avrebbe organizzato anche le visite mediche. Peccato, però, che Criscito non abbia alcuna intenzione di muoversi verso la toscana anzi. Secondo quanto si apprende il capitano del Grifone preferisce finire fuori rosa pur di restare a Genova, la sua città. Con poche ore ancora a disposizione difficile capire quale possa essere la fine di questa vicenda. L’ipotesi sul tavolo è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.