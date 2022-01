Genoa, il discorso di Shevchenko prima dell’addio

Le parole del tecnico alla squadra prima dell'esonero

Interessante retroscena in casa Genoa relativo all'addio di mister Shevchenko , sollevato dal suo incarico da allenatore nelle scorse ore. Repubblica riporta un ultimo discorso che l'ucraino avrebbe fatto alla squadra per motivarla per il proseguimento della stagione.

LE PAROLE - "Prima di salutarvi vi dico una cosa importante sulla maglia che indossate", avrebbe iniziato a dire Shevchenko a quelli che oggi sono i suoi ex giocatori. "Io sono un allenatore giovane, ma qualcosa nel calcio ho fatto e nella mia carriera ho visto da dentro tantissimi stadi, in tutte le parti del mondo. Però uno stadio come Marassi non l'avevo mai vissuto prima: è straordinario, perché sono straordinari i tifosi del Genoa. Dovete cercare di salvare la Serie A per loro, per questi incredibili ragazzi che creano ogni volta un'incredibile atmosfera e che in mezzo alle difficoltà non ci hanno mai abbandonato". Poi anche un bilancio della sua esperienza al Grifone: "Abbiamo dato tutto quello che potevamo io e il mio staff. L'essenziale nella vita è potersi guardare allo specchio la sera e io so di poterlo fare".