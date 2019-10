Genoa, tegola Criscito: “Spero sia uno stiramento, ma fa tanto male…”

Piove sul bagnato in casa Genoa. Non solo i risultati negativi del campo, ultimo il ko contro il Milan nella serata del Ferraris, anche le condizioni del capitano del Grifone preoccupano.

Domenico Criscito, difensore rossoblù, infatti, si è dovuto arrendere dopo appena 11 minuti di gara a causa di un problema fisico a seguito di un contrasto con Suso. Il giocatore ha lasciato il campo dolorante. Per lui, probabili uno stiramento anche se maggiori dettagli si avranno nella giornata di lunedì con gli esami strumentali del caso.

Parlando in zona mista, però, Criscito non è sembrato molto fiducioso sul proprio stato fisico: “Mi fa tanto male, spero sia soltanto uno stiramento. Ne saprò di più lunedi quando farò gli esami”, ha detto amaramente il classe 86′. In ogni caso sembra che l’infortunio lo terrà fuori dal rettangolo circa un mese.