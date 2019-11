Genoa, Thiago Motta: “L’Udinese ha meritato, ora un’altra finale contro il Napoli”

Queste le parole del tecnico del Genoa Thiago Motta a Sky Sport dopo aver perso in casa 3-1 contro l’Udinese: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, l’Udinese ha fatto meglio di noi, prendiamo la sconfitta e dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e fare punti. Ai giocatori non ho nulla da rimproverare, hanno dato tutto quello che potevano: come ho detto bisogna dire che abbiamo sfidato una squadra che ha fatto bene, anche meglio di noi, meritando la vittoria. Si difendono bene e poi ripartono con grande velocità e qualità. Non abbiamo il tempo di pensare ora a questa sconfitta, i cui errori analizzeremo in settimana, adesso si guarda al Napoli che per noi è un’altra finale. Sono sicuro che siamo comunque sulla strada giusta”.