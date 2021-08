Genoa, tifosi contro Preziosi dopo k.o. all’esordio: “Chiediamo trasparenza”

Preoccupazione in casa Grifone dopo il brutto esordio in campionato

La pesante sconfitta rimediata nella sfida di ieri sera dal Genoa al debutto in campionato in casa dell'Inter , ma soprattutto una rosa fatta di giovani che ha visto anche cessioni illustri non convince la tifoseria rossoblù che, a gran voce, chiede chiarezza. L' Associazione Club Genoani ha espresso con una lettera aperta apparsa anche su Facebook, le proprie perplessità per la gestione non chiara del patron Preziosi e rivolgendosi proprio al presidente del Grifone ha fatto richiesta di spiegazioni.

LETTERA - "Non vogliamo entrare nel merito di una partita persa da almeno un mese, senza la possibilità o volontà di una programmazione negli acquisti di mercato", hanno scritto i tifosi all'inizio del loro messaggio. "Giustifichiamo i giocatori e l’allenatore, chiedendo comunque a loro il massimo impegno, anche e soprattutto nelle difficoltà. Ci rivolgiamo alla Società e soprattutto a chi ricopre la carica di proprietario e Presidente, chiedendo fin d’ora massima trasparenza e di dimostrare, non più solo a parole, di costruire squadre competitive, perché siano dei Grifoni in campo e non più speranze di numeri con segno positivo nei bilanci disastrati. Abbiamo compreso la Sua mancanza di genoanità, ma non meritiamo di finire come altre squadre di calcio, alcune da Lei stesso gestite".