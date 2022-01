Genoa, Yeboah: “Salvezza? Saranno 15 battaglie, daremo tutto”

Parla il recente nuovo acquisto del Grifone

Una situazione di classifica assolutamente non facile quella del Genoa ma le parole del neo tecnico Blessin prima e quelle di alcuni calciatori poi, fanno ben sperare in quanto a impegno. I rossoblù del Grifone faranno di tutto per provare a risollevare le sorti del club e provare, in questa seconda parte di campionato, a togliersi dalle posizioni pericolose in chiave retroscessione. Un discorso, quello della "battaglia", spiegato molto bene anche da Kelvin Yeboah che ha parlato a Il Secolo XIX.